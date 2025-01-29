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«Ливерпуль» – главный фаворит на победу в ЛЧ перед плей-офф. «Барса» и «Реал» делят 2-е место у букмекеров, «Сити» – 5-й

Букмекеры считают «Ливерпуль» основным претендентом на победу в Лиге чемпионов. Перед стартом плей-офф «мерсисайдцы» котируются главными фаворитами за 5.

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