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Газета.ру

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В ЛДПР предложили увеличить число льготных билетов из Калининграда

Первый заместитель Руководителя ЦА ЛДПР Александр Курдюмов предложил расширить программы субсидирования авиационных и железнодорожных перевозок между Калининградом и другими регионами России, а также усилить контроль ФАС за резким ростом тарифов.

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