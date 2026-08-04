В ЛДПР предложили увеличить число льготных билетов из Калининграда

Первый заместитель Руководителя ЦА ЛДПР Александр Курдюмов предложил расширить программы субсидирования авиационных и железнодорожных перевозок между Калининградом и другими регионами России, а также усилить контроль ФАС за резким ростом тарифов.
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