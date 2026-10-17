По словам очевидцев, в зале было много нетрезвых зрителей, которые мешали окружающим.Концерт Валерия Меладзе в Стамбуле едва не сорвался из-за поведения нетрезвых зрительниц: певцу пришлось прервать выступление и попросить охрану вывести их из зала.