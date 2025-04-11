В Барнауле поощрят инспектора ДПС, который задержал 15-летнего мотоциклиста

Старший сержант полиции Владислав Брыкин оперативно среагировал, догнал и остановил нарушителя Барнаульского инспектора ДПС, задержавшего несовершеннолетнего мотоциклиста в центре города, представят к поощрению.
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