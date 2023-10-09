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Сбежавший из Израиля Макаревич* выступил с воинственным заявлением

Сбежавший из Израиля Макаревич* выступил с воинственным заявлением

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНДРЕЕМ ВАДИМОВИЧЕМ МАКАРЕВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНДРЕЯ ВАДИМОВИЧА МАКАРЕВИЧАСтрашные события, которые развернулись на территории Израиля, захватили всю информационную повестку.

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Комментарии
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А
Александр
Правильно, Андрей. Родину надо любить издалека. Чем дальше, тем крепче 🤠
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16 час.
ДЗ
Денис Замилов
Интересно кто его там его в европпах слушает или он чес по подземным переходам устроил?
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15 час.
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Дрюня! Ксюшадь! Вы , а так же - слепаковы-пугалкины и прочие умственно отсталые нищеброды срочно нужны цахалу! Там объявлен набор пушечного сала (мяса то из вас - ноль, а как сало - сгодитесь).
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1 час.

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