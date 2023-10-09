НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНДРЕЕМ ВАДИМОВИЧЕМ МАКАРЕВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНДРЕЯ ВАДИМОВИЧА МАКАРЕВИЧАСтрашные события, которые развернулись на территории Израиля, захватили всю информационную повестку.
Сбежавший из Израиля Макаревич* выступил с воинственным заявлением
Комментарии
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А
Александр
Правильно, Андрей. Родину надо любить издалека. Чем дальше, тем крепче 🤠
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16 час.
ДЗ
Денис Замилов
Интересно кто его там его в европпах слушает или он чес по подземным переходам устроил?
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15 час.
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Дрюня! Ксюшадь! Вы , а так же - слепаковы-пугалкины и прочие умственно отсталые нищеброды срочно нужны цахалу! Там объявлен набор пушечного сала (мяса то из вас - ноль, а как сало - сгодитесь).
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1 час.
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