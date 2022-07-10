МЭА: Прогноз по рынку газа и энергетическому сектору

Мировой рынок природного газа начал 2022 год с ожиданий умеренного роста спроса. Все изменилось после 24 февраля: боевые действия на Украине стали не только огромной человеческой трагедией, но и спровоцировали серьезный кризис энергоснабжения с широкими последствиями для мировой экономики и перспектив энергетического сектора.
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