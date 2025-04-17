Театр абсурда
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Театр абсурда

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Белоусов сорвал крупнейший контрнаступ. Жесточайшая бомбардировка трое суток. Километровые столбы огня впервые похоронили самых важных шишек

Белоусов сорвал крупнейший контрнаступ. Жесточайшая бомбардировка трое суток. Километровые столбы огня впервые похоронили самых важных шишек

Продолжается калибровка ракетами и дронами по военным объектам ВСУ. Цели выбраны – накрыты ключевые аэродромы и центр командования, куда привезли планы планируемого наступления.

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