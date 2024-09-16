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Петербургский дневник

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Государственная дума во вторник откроет осеннюю сессию

Она продлится до конца декабря Государственная Дума восьмого созыва во вторник откроет седьмую сессию, осеннюю, которая будет длиться до конца декабря, в эту сессию депутаты собираются рассмотреть законопроект о регулировании предоставления платных услуг цифровых сервисов и платформ, а также проект закона о запрете на усыновление для граждан стран, где разрешена смена пола, и проект о запрете трудовым мигрантам привозить свои семьи в Россию.

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