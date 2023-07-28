Театр абсурда

8 369 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей К
    Сталину было проще. Он получил страну, в которой была полная жопа. И было очевидно, что нужно делать для подъема стра..."Сталинская эпоха...
  • Василий Топчий
    Потому, что режим Сталина преследовал врагов и выносил приговор по решению суда. Это документально зафиксировано и ск..."Сталинская эпоха...
  • Василий Топчий
    В 90 годы погибло в 1,5 раза больше народа, чем в 37, так почему "кровавый тиран" Сталин, а не Ельцин? Как было подс..."Сталинская эпоха...

Пригожин замечен на полях саммита Россия — Африка

Пригожин замечен на полях саммита Россия — Африка

Основатель ЧВК "Вагнер" находится в Санкт-Петербурге.Более того, недавний мятежник появился на полях II Экономического и гуманитарного форума Россия — Африка, провёл энное количество встреч с представителями африканских государств (например, Центральноафриканской Республики, Мали и Нигера).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх