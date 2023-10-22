Самые сексуальные тяжелоатлетки

Развеиваем миф, что женщины, занимающиеся поднятием тяжестей, выглядят мужеподобно и грубо. фото: соцсетиМэтти Роджерс, США 28-летняя спортсмена из США, серебряная призерка чемпионатов мира (2017, 2019, 2021, 2022), двукратная победительница и пятикратная серебряная призерка панамериканских чемпионатов.
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