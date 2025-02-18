Бренды из дружественных Западу стран прощупывают почву для возвращения в Россию на фоне старта переговоров об остановке конфликта на Украине.
Понять и пустить: Макдоналдс, ИКЕА, Тойота, Зара просятся назад в Россию
Комментарии
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лл
лина любимцева
НЕТ!!! Никого не пускать!!
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7 час.
МБ
Максим Буров
Все это подразумевает разблокировку межбанковского обмена, акций, фондов и т.д. Как? На выплате дивидендов после блокировки акций и фондов они потеряют больше, чем вложили в Окраину. Да и доверие не вернут.Перед уходом кучу подписок и "подарочных" сертификатов влупили, бабки собрали, а потом отменили подписки,свалили и тупо прикарманили деньги наших граждан.
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5 час.
СБ
Сергей Б
Предателям смерть
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5 час.
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