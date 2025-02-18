Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 948 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Каким образом  выстоять, если  русские  не  хотят рожать, а плодятся  азиатские муслимы?«Россия не исчезн...
  • Владимир Алтайцев
    Осёл, не  было никакого плена евреев в Египте.И про это явно в Библии сказано, что  была кучка ростовщиков, опутавших...«Россия не исчезн...
  • Владимир Алтайцев
    Увы, но  вы  все  не  хотите  глядеть правде в глаза  -русских  каждый  год рождается  меньше, чем  умирает. И не на ...«Россия не исчезн...

Понять и пустить: Макдоналдс, ИКЕА, Тойота, Зара просятся назад в Россию

Понять и пустить: Макдоналдс, ИКЕА, Тойота, Зара просятся назад в Россию

Бренды из дружественных Западу стран прощупывают почву для возвращения в Россию на фоне старта переговоров об остановке конфликта на Украине.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
НЕТ!!! Никого не пускать!!
Ответить
7 час.
МБ
Максим Буров
Все это подразумевает разблокировку межбанковского обмена, акций, фондов и т.д. Как? На выплате дивидендов после блокировки акций и фондов они потеряют больше, чем вложили в Окраину. Да и доверие не вернут.Перед уходом кучу подписок и &quot;подарочных&quot; сертификатов влупили, бабки собрали, а потом отменили подписки,свалили и тупо прикарманили деньги наших граждан.
Ответить
5 час.
СБ
Сергей Б
Предателям смерть
Ответить
5 час.
наверх