Понять и пустить: Макдоналдс, ИКЕА, Тойота, Зара просятся назад в Россию

МБ

Максим Буров

Все это подразумевает разблокировку межбанковского обмена, акций, фондов и т.д. Как? На выплате дивидендов после блокировки акций и фондов они потеряют больше, чем вложили в Окраину. Да и доверие не вернут.Перед уходом кучу подписок и "подарочных" сертификатов влупили, бабки собрали, а потом отменили подписки,свалили и тупо прикарманили деньги наших граждан.