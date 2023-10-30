"Удар возмездия", "передоз здравого смысла". Учения РФ и саммит ЕС в "Вестях недели" с Дмитрием Киселевым

© РИА Новости . Владимир Трефилов Главной темой передачи "Вести Недели" с Дмитрием Киселевым 29 октября 2023 года стали учебная тренировка российской стратегической ядерной триады, а также саммит Евросоюза, на котором не смогли согласовать программу бюджетной помощи Украине Телеведущий Дмитрий Киселев оценил российские ядерные учения как репетицию «ответного удара возмездия», особая важность которой состоит в том, в современных международных отношениях не всегда хватает слов и приходится показывать силовые возможности.