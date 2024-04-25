Стали известны наиболее выгодные зарубежные направления для отдыха в мае

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал цены на отели категории «три звезды» в 100 популярных зарубежных направлениях и 25 апреля рассказал «Известиям», где в мае получится отдохнуть дешевле, чем в апреле.
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