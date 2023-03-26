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В России число зараженных COVID-19 за сутки выросло на 10 940

В России число зараженных COVID-19 за сутки выросло на 10 940

В России за 24 часа подтвердили 10 940 случаев инфицирования коронавирусом, 32 человека скончались. Число госпитализированных за этот период сократилось почти вдвое, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

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