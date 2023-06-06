Высокопрочную сталь уральских металлургов представят на крупных специализированных форумах

ММК представляет стали MAGSTRONG на выставках в Москве и Новокузнецке. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в эти дни ММК представляет линейку высокопрочных и износостойких сталей, выпускаемых компанией под маркой MAGSTRONG, сразу на двух крупных выставочных площадках, открывающихся 6 июня – XXXI Международной специализированной выставке технологий горных разработок – «Уголь России и Майнинг 2023» в Новокузнецке и 8-й Международной специализированной выставке «Металлоконструкции'2023» в Москве.