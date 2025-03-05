Игорь Руденя и Алексей Пляскин обсудили ремонт больницы и школы в Конаковском округе

4 марта губернатор Игорь Руденя встретился с главой Конаковского округа Алексеем Пляскиным. Они обсудили вопросы социально-экономического развития муниципалитета, сообщает пресс-служба регионального правительства.
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