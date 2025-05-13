Как выбрать летний детский легерь, посоветовали в Роспотребнадзоре

Роспотребнадзор порекомендовал родителям, как выбрать летний детский лагерь для своего ребенка. Основным критерием выбора, по мнению ведомства, является наличие организации в реестре провайдеров услуг по организации детского отдыха и оздоровления, во вторник, 13 мая 2025 года, РИА Новости.
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