Ученые ждут остановки Гольфстрима уже в 2025 году: к чему это приведет Евгения КомароваКлиматические аномалии в Европе и части Северной Америки становятся предметом обсуждения, привлекая внимание ученых и экологов.
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