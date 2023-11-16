В России предложили отменить комиссию при оплате услуг ЖКХ

Законопроект был внесён в Госдуму более трёх лет назад.В декабре этого года в приоритетном порядке Государственная дума вернётся к рассмотрению законопроекта об запрете взимать комиссию при оплате услуг ЖКХ.
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