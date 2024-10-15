СРОЧНО! НУЖНА ПОМОЩЬ! В Новоаннинском СНОВА выбросили щенков в мешке на холод. "Вчера хозяин лада гранта (коричневый), номер 474 выбросил маленьких щенков на произвол.
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СРОЧНО! НУЖНА ПОМОЩЬ! В Новоаннинском СНОВА выбросили щенков в мешке на холод. "Вчера хозяин лада гранта (коричневый), номер 474 выбросил маленьких щенков на произвол.