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Царьград

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Разведчики Дульцевы рассказали, как их дети восприняли новость, что они русские

Разведчики Дульцевы рассказали, как их дети восприняли новость, что они русские

Семье приходится заново учить родной язык, а детям – привыкать к Родине.Семья Дульцевых вернулась в Россию благодаря большому обмену заключёнными между Россией и Западом.

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