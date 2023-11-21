В Думу внесут законопроект об оказании бесплатной юрпомощи дистанционно

Россиянам предложат бесплатную юридическую помощь в дистанционном формате. Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким вносит на рассмотрение Госдумы такой законопроект, сообщает ТАСС.
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