Еврозона в понедельник понизит свои прогнозы роста – стагнация все очевиднее

Европейская комиссия в понедельник, как ожидается, понизит прогнозы роста в еврозоне на этот и следующий год, приняв во внимание влияние введенных президентом США Трампом пошлин на ее и без того хрупкое экономическое положение.
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