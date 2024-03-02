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"А если ваша жена возглавит Первый канал?" Кеосаян ответил за Симоньян

"А если ваша жена возглавит Первый канал?" Кеосаян ответил за Симоньян

Тигран Кеосаян стал гостем эфира "Эмпатия Манучи" Вячеслава Манучарова. Это светская посиделка превратилась в некий патриотический дискуссионный клуб, и в этот раз были затронуты довольно любопытные темы.

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Комментарии
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Николай Кузнецов
Канал наконец стал бы именно государственным, а не так себе, серединка на половинку.
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1 час.
Александр Дамиров
Симонян надо возглавит первый канал в Армении.
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39 мин.
Лора Лора
Эрнст явно зажирел и покровительствует этой Шобле инагентов! И передачи пошлые типа Маска! Да и пора со двора! Устарел!
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24 мин.

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