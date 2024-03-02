"А если ваша жена возглавит Первый канал?" Кеосаян ответил за Симоньян

Тигран Кеосаян стал гостем эфира "Эмпатия Манучи" Вячеслава Манучарова. Это светская посиделка превратилась в некий патриотический дискуссионный клуб, и в этот раз были затронуты довольно любопытные темы.
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