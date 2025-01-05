Алтайское Минсоцзащиты поможет инвалиду без паспорта, о котором рассказали в соцсетях

Мужчине окажут всю необходимую помощь и предложат место в приюте В Министерстве социальной защиты Алтайского края отреагировали на публикацию в соцсетях информации о мужчине с инвалидностью, который живет в небольшом селе без документов.
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