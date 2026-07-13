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Царьград

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Гастроэнтеролог Белоусов предупредил об опасности чаёв для похудения

Гастроэнтеролог Белоусов предупредил об опасности чаёв для похудения

Врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов сообщил, что чаи для похудения могут нанести вред печени. Специалист отметил, что растительные добавки вызывают токсический гепатит, а стимуляторы становятся причиной серьёзных побочных эффектов.

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