Фронт ВСУ даёт трещины и местами начинает сыпаться, есть надежда, что этот успех получит продолжение Для Сырского присутствие ВСУ в Курской области – обязательная программа, навязанная Пентагоном.
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Фронт ВСУ даёт трещины и местами начинает сыпаться, есть надежда, что этот успех получит продолжение Для Сырского присутствие ВСУ в Курской области – обязательная программа, навязанная Пентагоном.
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