Татарстанские эксперты рассказали, как выбрать спелый манго

Манго завоевало популярность среди россиян благодаря своему яркому вкусу и разнообразию сортов. В зависимости от сезона и страны производства, манго поступает на российские рынки из более чем 2000 сортов.
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