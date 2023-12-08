EKATERINA Дмитрий Назаров неожиданно выступил с проникновенным признанием - признал СВО и поддержал Путина.
"Я ОШИБАЛСЯ, Я ГЛУПЫЙ ДУРАК": АКТЁР НАЗАРОВ НЕОЖИДАННО ПЕРЕОБУЛСЯ. ПРОСТИМ?
Комментарии
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Ольга Коннова
Читала его стишки о России и о нас всех. Отвратительно! И литература бездарна и грязь мерзкая! Такие вот свои вирши он читал, сбежав в Прибалтику. С "концертами" выступал, как и Анатолий Белый. Понятно, что они там нафиг никому не нужны. Привык на "кухне" хорошо питаться и возомнил себя гениальным актёром. А теперь кушать то хочется!!! А нечего!!! Вот и давай каяться! Не надо ему позволять возвращаться! Причём громко, чтобы в СМИ было! Не проще! Статус "иногент" не снят!
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7 час.
александр перминов
Проститутка а не актер.Быдлятина паршивая
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7 час.
Алексей Горшков
НЕ УДИВЛЮСЬ !!! Я вообще обратил внимание на тенденцию последнего времени - стремление КОГО-ТО, явно "сверху", ПРЕДАТЕЛЕЙ отмазывать: Шепелев на ТВ, Рома- "Зверь" в Донбасс ездил, Рейхельгауз - по госпиталям ходит, Арбенина поёт с жёнами бойцов СВО, Милохин попытался в Россию вернуться, ТО ЖЕ (как ей было "не в падлу" повторяться за гораздо более легковесным придурком - при ЕЁ-ТО самомнении: "Живи спокойно страна - Я у тебя всего одна") сделала Пугачёва, о своей "любви к России" РЕЗКО захныкал Моргенштерн - и т.д.,и т.п.... Ободрённый этой беззубостью идиот Шарлот ДАЖЕ ВЕРНУЛСЯ - слава богу, его "приняли" правильно! В то,что они ВСЕ ВДРУГ раскаялись я как-то не верю, однако чувствую,что "это "Ж-ж" неспроста" - похоже,получили задание вернуться, чтобы гадить изнутри!
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7 час.
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