Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Я ОШИБАЛСЯ, Я ГЛУПЫЙ ДУРАК": АКТЁР НАЗАРОВ НЕОЖИДАННО ПЕРЕОБУЛСЯ. ПРОСТИМ?

"Я ОШИБАЛСЯ, Я ГЛУПЫЙ ДУРАК": АКТЁР НАЗАРОВ НЕОЖИДАННО ПЕРЕОБУЛСЯ. ПРОСТИМ?

EKATERINA Дмитрий Назаров неожиданно выступил с проникновенным признанием - признал СВО и поддержал Путина.

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Комментарии
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Ольга Коннова
Читала его стишки о России и о нас всех. Отвратительно! И литература бездарна и грязь мерзкая! Такие вот свои вирши он читал, сбежав в Прибалтику. С &quot;концертами&quot; выступал, как и Анатолий Белый. Понятно, что они там нафиг никому не нужны. Привык на &quot;кухне&quot; хорошо питаться и возомнил себя гениальным актёром. А теперь кушать то хочется!!! А нечего!!! Вот и давай каяться! Не надо ему позволять возвращаться! Причём громко, чтобы в СМИ было! Не проще! Статус &quot;иногент&quot; не снят!
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7 час.
александр перминов
Проститутка а не актер.Быдлятина паршивая
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7 час.
Алексей Горшков
НЕ УДИВЛЮСЬ !!! Я вообще обратил внимание на тенденцию последнего времени - стремление КОГО-ТО, явно &quot;сверху&quot;, ПРЕДАТЕЛЕЙ отмазывать: Шепелев на ТВ, Рома- &quot;Зверь&quot; в Донбасс ездил, Рейхельгауз - по госпиталям ходит, Арбенина поёт с жёнами бойцов СВО, Милохин попытался в Россию вернуться, ТО ЖЕ (как ей было &quot;не в падлу&quot; повторяться за гораздо более легковесным придурком - при ЕЁ-ТО самомнении: &quot;Живи спокойно страна - Я у тебя всего одна&quot;) сделала Пугачёва, о своей &quot;любви к России&quot; РЕЗКО захныкал Моргенштерн - и т.д.,и т.п.... Ободрённый этой беззубостью идиот Шарлот ДАЖЕ ВЕРНУЛСЯ - слава богу, его &quot;приняли&quot; правильно! В то,что они ВСЕ ВДРУГ раскаялись я как-то не верю, однако чувствую,что &quot;это &quot;Ж-ж&quot; неспроста&quot; - похоже,получили задание вернуться, чтобы гадить изнутри!
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7 час.

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