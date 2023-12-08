"Я ОШИБАЛСЯ, Я ГЛУПЫЙ ДУРАК": АКТЁР НАЗАРОВ НЕОЖИДАННО ПЕРЕОБУЛСЯ. ПРОСТИМ?

Ольга Коннова

Читала его стишки о России и о нас всех. Отвратительно! И литература бездарна и грязь мерзкая! Такие вот свои вирши он читал, сбежав в Прибалтику. С "концертами" выступал, как и Анатолий Белый. Понятно, что они там нафиг никому не нужны. Привык на "кухне" хорошо питаться и возомнил себя гениальным актёром. А теперь кушать то хочется!!! А нечего!!! Вот и давай каяться! Не надо ему позволять возвращаться! Причём громко, чтобы в СМИ было! Не проще! Статус "иногент" не снят!