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Кобылкин: защита интересов недропользователей РФ сохранила сотни тысяч рабочих мест

Кобылкин: защита интересов недропользователей РФ сохранила сотни тысяч рабочих мест

Правовая защита интересов российских недропользователей обеспечила устойчивость бюджета и сохранение сотен тысяч рабочих мест, отметил глава Комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин на пленарном заседании в ходе отчета по итогам работы комитета в VIII созыве.

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