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Иркутск Сегодня

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«Территория. Иркутск»: 30 событий современного искусства ждут иркутян

В Иркутске стартовал фестиваль современного искусства «Территория. Иркутск», о чём было объявлено на пресс-конференции с участием организаторов и партнёров, включая представителей Фонда развития культуры «Территория», Московского музея современного искусства, компании «Полюс», министерства культуры Иркутской области, а также музыканта Петра Дранга и актрисы Александры Урсуляк.

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