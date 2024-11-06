Новую школу на тысячу мест открыли в Выксе

ВЫКСА, 6 ноября, ФедералПресс. На улице Козерадского в Выксе открылась новая школа на тысячу мест. О старте работы образовательного учреждения рассказали в пресс-службе правительства Нижегородской области.
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