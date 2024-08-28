Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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ВКС РФ ударили авиабомбой по ангару с HIMARS в Сумской области

ВКС РФ ударили авиабомбой по ангару с HIMARS в Сумской области

Российские военные уничтожили ангар с РСЗО HIMARS ВСУ в районе Кондратовки в Сумской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ, приложив кадры с видеоподтверждением уничтожения: https://tvzvezda.

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Комментарии
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карюкалов вячеслав
Наши аплодисменты.
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18 час.
VG
Vasily Golov
Станция Коното́п (укр. Конотоп, [kon̪oˈt̪ɔp], произношениео файле) — крупный железнодорожный узел Конотопской дирекции Юго-Западной железной дороги, расположена в одноимённом городе Конотоп Сумской области Украины. Расстояние от города Конотоп до границы с Российской федерацией составляет по железной дороге сто километров. Если же проложить маршрут по прямой, то выйдет и того меньше. Всего каких-то восемьдесят километров.,по прямой.
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17 час.
АК
Александр Каплуненко
Пиздить гадов, пока не закончатся!
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17 час.

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