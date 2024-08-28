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Vasily Golov

Станция Коното́п (укр. Конотоп, [kon̪oˈt̪ɔp], произношениео файле) — крупный железнодорожный узел Конотопской дирекции Юго-Западной железной дороги, расположена в одноимённом городе Конотоп Сумской области Украины. Расстояние от города Конотоп до границы с Российской федерацией составляет по железной дороге сто километров. Если же проложить маршрут по прямой, то выйдет и того меньше. Всего каких-то восемьдесят километров.,по прямой.