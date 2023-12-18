В ДНР найден тайник с секретными документами СБУ. Что узнали силовики

Сейчас специалисты изучают сведения.В Волновахском районе Донецкой народной республики оперативники ФСБ совместно с сотрудниками военной контрразведки Тихоокеанского флота обнаружили тайник, в котором лежали секретные документы СБУ.
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