Мошенники за март обманули 135 жителей Приангарья на 100 млн рублей

В марте мошенники похитили более 100 миллионов рублей у 135 жителей Иркутской области. Самый крупный ущерб, 7,7 миллионов, понесла инженер-химик, обманутая «силовиками» из-за вымышленного финансирования запрещенных организаций.
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