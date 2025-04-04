ВСУ объявили охоту на русского снайпера с позывным Мага

За него, уничтожившего более сотни боевиков ВСУ, Киев объявил награду.Украинские вооружённые формирования объявили вознаграждение за ликвидацию русского снайпера с позывным Мага, который, по данным СМИ, уничтожил более ста украинских бойцов в зоне проведения СВО.