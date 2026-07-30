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Кормление котенка молоком назвали опасным мифом, который вредит здоровью питомца

Кормление котенка молоком назвали опасным мифом, который вредит здоровью питомца

Каждое третье утверждение в сети о питании домашних животных - опасные заблуждения, которые могут привести к серьезным проблемам со здоровьем питомцев: от ожирения до инфекций и травм желудочно‑кишечного тракта.

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