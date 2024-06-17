ФК "Зенит": Богдан Москвичев переходит в "Оренбург" на правах аренды

Футбольный клуб "Зенит" продолжает активно работать на трансферном рынке. После того, как стало известно о переходе защитника Александра Боги в "Спартак", сейчас появилась информация о том, что вратарь Богдан Москвичев перейдет в "Оренбург" на правах аренды.