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Китай

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Визит премьер-министра Испании в Китай будет способствовать развитию двусторонних отношений -- МИД КНР

Пекин, 3 сентября /Синьхуа/ -- Китай намерен использовать предстоящий визит премьер-министра Испании Педро Санчеса, чтобы оказать содействие дальнейшему прогрессу двусторонних связей и придать новое содержание китайско-испанским отношениям всеобъемлющего стратегического партнерства.

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