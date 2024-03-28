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Глава офиса президента Украины заявил о стагнации ВСУ на передовой

Глава офиса президента Украины заявил о стагнации ВСУ на передовой

По словам Подоляка, в целом фиксируется медленное снабжение украинского ресурса, медленное принятие решений, «исключительно оборонительные операции на Донецком, Луганском и Запорожском направлении», в то время как Россия «продолжает количественное давление».

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