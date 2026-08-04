Сиквел фантастического фильма "Первому игроку приготовиться" запущен в производство

Сценарист Зак Пенн сообщил, что продолжает работу над фильмом "Второму игроку приготовиться". В 2024 году Стивен Спилберг подтвердил, что выступит продюсером проекта, однако не займет режиссерское кресло.
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