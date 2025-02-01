БлокнотРУ Мигрантская ОПГ из Азербайджана угрожает расправой семье участника спецоперации.
Похищали и преследуют. Мигрантская ОПГ угрожает расправой семье участника СВО
Комментарии
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Андрей
Что-то на сказку похоже? ОПГ угражает, а менты кофе пьют! Или менты не в курсе об ОПГ из иностранных граждан? Сегодня в Азербайджане статью напечатали о плохих русских, а у нас об азербайджанском ОПГ.. Кстати об этом происшествии в Следкоме ни сном ни духом!
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6 час.
Дуня Веникова
не поняла : на СВО ему не страшно ,а написать заявление страшно ?
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6 час.
А
Александр
ментяры за бабло свою маму подложат под азеров!!!
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6 час.
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