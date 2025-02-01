Похищали и преследуют. Мигрантская ОПГ угрожает расправой семье участника СВО

Андрей

Что-то на сказку похоже? ОПГ угражает, а менты кофе пьют! Или менты не в курсе об ОПГ из иностранных граждан? Сегодня в Азербайджане статью напечатали о плохих русских, а у нас об азербайджанском ОПГ.. Кстати об этом происшествии в Следкоме ни сном ни духом!