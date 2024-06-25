«Флорида» выиграла Кубок Стэнли, Италия в плей-офф Евро, Хорватия на грани вылета, умерла Анна Дмитриева, РФС продлит Карпина, а «Спартак» – Промеса и другие новости

Лена Мисько

Потрясающая ситуация в Локомотиве. Решения по игрокам в клубе принимают те же люди, что и ведут карьеру нескольких игроков. Глушенков продан (агентские/подъемные получены), Жемалетдинов на выход, Макгеев на выход, Миранчук (пока) на выход, Баринову аккуратно намекают на испанскую деревню, - взамен заведут Тимофеева (который в мечтах будет бесплатным). Если сейчас агент Вадим Шпинев не вытрясет из бригады Поляцкина сапсан денег за переподписание Миранчука, - фразу не продолжаем, потому что деваться клубу особо некуда. Сейчас болельщикам скажут, что только продажа Глушенкова позволила подписать Миранчука, но не скажут главное — платить за подписание Миранчука будет гос- РЖД, а на Глушенкове (агентские-подъемные) заработали те, кто ведет его карьеру — в этом и был смысл. Только один вопрос — когда Борис Ротенберг-мл будет готов возглавить клуб?