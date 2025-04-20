ИА Регнум Брат адвоката Тимура Рзаева в разговоре с ИА Регнум объяснил, почему его родственник возглавил демонтаж пасхальных украшений, установленных жителями дома в Санкт-Петербурге.
«Такой же веры, как мы все»: брат Тимура Рзаева, сорвавшего украшения к Пасхе, объяснил его действия
Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Валентина, во времена советских праздников в СССР тоже были и скрытые фашисты, бандеровцы, троцкисты. Но по праздникам украшали, демонстрировали, кричали УРА, провозглашали здравицы. А несогласные помалкивали. Их было меньшинство. Так почему сейчас , меньшинство так смело действует во время праздника народа, с которым даже коммунисты считались и осторожничали с осуждениями. Я думаю, что это меньшинство желает в России стать большинством. Такие заявления от этого меньшинства уже открыто звучат. А в Думе у них даже защитники есть. Вы, Валентина, не находите, что это ползучая экспансия, чуждой нашему православному народу, идеологии. Проще говоря - попытка нас православных разбавить религиозным фанатизмом других конфессий. А начинают они с якобы незаконных, пожароопасных действий людей РФ. Правильно пишут, езжайте в кишлаки и города с большинством своих верующих и там боритесь с пожарной опасностью. В прямом и переносном смысле. Там такого пожароопасного материала ой как много. Боитесь, бородатые блюстители порядка ?
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3 час.
L
Lehanaizhe
А где мужики то были? Всем по барабану?
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44 мин.
Анна Зареченская
Понятно, работает в адвакатуре имени Собчака. Ваххабит, который пока срывает наши православные отрибуты , то видимо в случае заварушки и ножиком может поработать. Таких сажать и на долго изолировать от общества, если нет растрельной статьи.
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37 мин.
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