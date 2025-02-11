В мире шоу-бизнеса нет ничего постоянного, разве что интерес к легендарной певице Алле Пугачевой. В центре внимания общественности оказался редкий автограф Примадонны, который в настоящий момент выставлен на продажу в Москве.
Баснословная сумма: сколько стоит автограф Аллы Пугачевой
Комментарии
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лл
лина любимцева
Пугачева когда-то была "легендарной" и распиаренной, а теперь... После ее хамского поведения в отношении России и россиян, я слышать песни в ее исполнении не могу!! Оказывается, поет она ПОХАБНО, ГРУБО, ОТВРАТИТЕЛЬНО!! Как мы этого раньше не замечали? Тьфу!!
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