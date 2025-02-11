Баснословная сумма: сколько стоит автограф Аллы Пугачевой

лл

лина любимцева

Пугачева когда-то была "легендарной" и распиаренной, а теперь... После ее хамского поведения в отношении России и россиян, я слышать песни в ее исполнении не могу!! Оказывается, поет она ПОХАБНО, ГРУБО, ОТВРАТИТЕЛЬНО!! Как мы этого раньше не замечали? Тьфу!!