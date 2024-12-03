Отца погибших под Красноярском детей обвинили в причинении смерти по неосторожности

По данным СК, мужчина признал свою вину.<strong>Отцу четырех погибших детей в Назаровском районе Красноярского края предъявлено обвинение по статье причинение смерти по неосторожности, <a href="https://t.
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