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Татар-информ

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Рафик Мухаметшин: «Отсутствие татар в мечетях кардинально меняет мусульманскую общину»

Рафик Мухаметшин: «Отсутствие татар в мечетях кардинально меняет мусульманскую общину»

Кто были кумирами татарских студентов в 70-е годы? Верно ли, что в 80-е большинство татар были верующими? Чем хадж начала 90-х отличался от нынешнего? Есть ли будущее у феномена татарских абыстай? Состоялся ли проект БИА? Об этом и многом другом «Миллиард.

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