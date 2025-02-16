Рафик Мухаметшин: «Отсутствие татар в мечетях кардинально меняет мусульманскую общину»

Кто были кумирами татарских студентов в 70-е годы? Верно ли, что в 80-е большинство татар были верующими? Чем хадж начала 90-х отличался от нынешнего? Есть ли будущее у феномена татарских абыстай? Состоялся ли проект БИА? Об этом и многом другом «Миллиард.