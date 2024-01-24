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«Мне помогают нутрициолог, тренер по ментальной подготовке и шеф-повар»

«Мне помогают нутрициолог, тренер по ментальной подготовке и шеф-повар»

Чилиец Виктор Давила перебрался в ЦСКА в августе прошлого года. Для этого ему пришлось, получив деньги от армейцев, выкупить свой контракт у мексиканского «Леона», после чего футболист подписал соглашение с армейцами.

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