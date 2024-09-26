Лавров обсудил нынешний геополитический кризис с госсекретарем Ватикана

Между Москвой и Ватиканом складывается конструктивный диалог и взаимодействие в гуманитарной сфере по украинскому конфликту, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 25 сентября, сообщает российского МИД.
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