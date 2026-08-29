People: Отец и сын погибли, упав в резервуар с навозом в Великобритании

В Великобритании на ферме в деревне Астон-бай-Будворт произошла трагедия: 72-летний Алан Форд и его 42-летний сын Рик погибли, упав в резервуар с жидким навозом.
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